Da lunedì 6 aprile il Corriere di Siena non sarà più in edicola

di Augusto Mattioli

SIENA. Da lunedi 6 aprile il Corriere di Siena non sarà più in edicola. L’editore del gruppo umbro (Tosi invest, che edita anche i quotidiani Libero e il Tempo, il Corriere dell’Umbria, il Corriere di Viterbo, il Corriere di Rieti e il Corriere di Arezzo) ha deciso infatti di sospendere le pubblicazioni a tempo indeterminato, per cui rimarranno senza lavoro (e senza stipendio i redattori e i collaboratori). Ai redattori verranno dati permessi non retribuiti per starsene a casa: in sostanza non percepiranno alcuna somma di denaro, aspetto molto preoccupante in questo periodo di generale difficoltà. Una decisione della quale non sarebbe stata data ancora alcuna motivazione e che riguarda esclusivamente l’edizione senese.