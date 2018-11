Da In Campo una mozione contro la violenza sulle donne

SIENA. Da Claudio Cerretani (In Campo) riceviamo e pubblichiamo.

“Alla vigilia della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, come segno di condivisione e solidarietà con tutte le donne che subiscono in numero sempre maggiore episodi di violenza da parte di uomini, insieme agli amici e alle amiche della nuova Associazione IN CAMPO, ho voluto presentare una mozione al consiglio comunale, contando che possa essere approvata da tutti, e chiedendo un impegno dell’amministrazione comunale su proposte concrete sintetizzate da alcune parole: sensibilizzazione, educazione, promozione.

Perché: “Non è normale che sia normale”.”