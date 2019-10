Da fine novembre l’inglese entra negli asili comunali

SIENA. Dalla fine del prossimo mese di novembre nelle scuole dell’infanzia comunali i bambini avranno l’opportunità di imparare le prime nozioni della lingua inglese.

“Un progetto di rilievo – commenta Clio Biondi Santi – . La firma della convenzione stipulata con l’Università per Stranieri di Siena è avvenuta proprio ieri, l’ultimo giorno che mi ha vista ricoprire, prima del cambio di deleghe, il ruolo di assessore all’Istruzione. L’idea di favorire l’apprendimento dell’inglese fin dalla più tenera età nasce infatti dalla consapevolezza, come Amministrazione comunale, di favorire la conoscenza e quindi l’apprendimento di quella che oramai è la lingua franca per eccellenza, indispensabile sia nella vita di tutti i giorni sia all’interno dell’ambito professionale, qualsiasi esso sia”.

L’atto firmato dal Rettore Pietro Cataldi, che ha subito creduto e sostenuto il progetto dell’assessore Biondi Santi, permetterà così di iniziare, una prima fase sperimentale, con lezioni di un’ora al giorno per quattro volte alla settimana tenute da docenti formati dalla stessa Università per Stranieri, che saranno poi integrati da tirocinanti dell’Ateneo in modo da ampliare, in maniera sostanziale, il tempo da dedicare al percorso di apprendimento dei piccoli.

“Sono veramente felice – ha proseguito – di essere riuscita ad attivare questa sinergia che adesso il mio nuovo collega all’Istruzione porterà avanti. Altrettanto per l’entusiasmo con il quale le insegnanti delle nostre scuole, che ringrazio ancora una volta, hanno accolto questa nuova e stimolante sfida che vede al centro l’educazione dei bambini in prospettiva al loro futuro”.