Crolla un muro di contenimento alle Scotte

Il terrapieno si trova sotto all'accesso delle ambulanze al Pronto soccorso

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 10.10 presso l’ospedale Le Scotte, per il ribaltamento della parete di contenimento del terrapieno sottostante all’accesso delle ambulanze al Pronto soccorso.

La parete di circa 4 x 10 metri si è ribaltata nella sottostante area agricola, senza coinvolgere nessuna persona.

È stata ridotta la carreggiata per consentire il passaggio ai soli mezzi di soccorso al pronto soccorso e verranno prese delle misure per ridurre l’area di parcheggio antistante il dissesto, con deviazione su percorso alternativo per i mezzi pesanti.

Sul posto il responsabile tecnico dell’azienda ospedaliera senese.