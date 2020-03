Covid-9: la Fondazione Mps mette limitazioni di accesso

Servizi e attività istituzionale garantita

SIENA. L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese impone a tutti una riflessione, in particolare per un ente come il nostro che persegue scopi e fini di utilità sociale.

Già dalla scorsa settimana la Fondazione ha perfezionato un piano per i propri dipendenti per consentire lo svolgimento delle principali attività da remoto, grazie all’applicazione dello smart working.

Gli uffici e i dipendenti della Fondazione rimangono a disposizione della comunità, in orario lavorativo, con diverse modalità di contatto: posta elettronica, telefoni a cui risponderemo grazie ai sistemi di chiamata deviata, sito web e canali social.

In considerazione di ciò la Fondazione Mps non chiuderà la propria sede e continuerà il proprio servizio, limitando tuttavia al massimo gli accessi agli esterni ai casi strettamente necessari e improrogabili, e adottando le misure di protezione emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.