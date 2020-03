Covid-19: tra i probabili positivi un 11enne ed un 15enne

L'Asl Toscana Sud Est aggiorna i numeri dell'area senese

SIENA. L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato i seguenti 15 probabili positivi nella provincia di Siena:



Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:

•un uomo di 69 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 75 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona senese:

•una donna di 44 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 47 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.



Nella zona della Val di Chiana senese:

•un ragazzo di 11 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 41 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 43 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 58 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 69 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 73 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un ragazzo di 15 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 85 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.



L’Azienda si è già raccordata con i sindaci e con le autorità competenti.