COVID-19, Tiemme intensifica la sanificazione di tutta la sua flotta

L'azienda garantisce indicazioni di comportamento al personale viaggiante e di front office

SIENA. Tiemme, tramite un apposito comunicato indirizzato a tutti i propri dipendenti, ha fornito indicazioni in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare circa le “indicazioni per gli operatori dei servizi a contatto con il pubblico” come previsto dalle relative Circolari del Ministero della Salute e dell’Ordinanza n° 3 della Regione Toscana del 23/02/2020.

In particolare l’azienda fornisce informazioni ed indicazioni operative al personale di esercizio e di front office che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico e che, conseguentemente, potrebbero trovarsi in una situazione riconducibile ad un possibile caso di COVID-19.

A stretto giro, saranno distribuiti guanti monouso al personale di esercizio e a quello di front office; così come agli stessi saranno distribuiti disinfettanti per le mani, non appena possibile.

Inoltre, l’azienda ha avviato un’intensificazione delle attività di pulizia e sanificazione degli autobus e dei locali aziendali.

Infine, Tiemme garantisce la diffusione dei “dieci comportamenti da seguire” redatti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sia a beneficio di tutto il proprio personale che della propria utenza, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web www.tiemmespa.it, i monitor di bordo presenti all’interno della flotta urbana e con apposita informativa di bordo, in via di affissione, a bordo della propria flotta extraurbana.