Covid-19: tre persone sanzionate oggi, quattro a Pasqua

Beccati anche due esercizi commerciali che non hanno rispettato le regole impartite dall'ordinanza del Presidente della Regione Toscana

SIENA. Le persone controllate oggi, 13 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 69, altrettante le autocertificazioni acquisite.

Tre i cittadini sanzionate all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatesi dalla propria abitazione senza un valido motivo.

Verificati 3 esercizi commerciali, per uno di questi, un’attività di Money Transfer, è scattata la violazione, sempre al D.L. 19/2020, e la chiusura provvisoria per la violazione dell’ordinanza del Governatore della Regione Toscana, perché il titolare era aperto quando non era possibile durante l’odierna giornata di Pasquetta.

I 7 droni, durante la mattinata, hanno controllato la zona di Ravacciano, Stazione ferroviaria e viale Mazzini, nel pomeriggio esterna Porta Romana, compresa via G. Gigli e Strada di Certosa.

Le persone controllate nel giorno di Pasqua, 12 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 109, altrettante le autocertificazioni acquisite.

Quattro i cittadini sanzionati all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatesi dalla propria abitazione senza un valido motivo.

Verificati 7 esercizi commerciali, per uno di questi, un negozio di frutta e verdura situato in via dei Rossi è scattata la violazione sempre al D.L. 19/2020 e la chiusura provvisoria per la violazione dell’ordinanza del Governatore della Regione Toscana perché il titolare era aperto quando non era possibile durante l’odierna giornata di Pasqua.

I 7 droni, durante la mattinata, hanno controllato la zona del Petriccio, compresa strada delle Coste e Acquacalda, mentre nel pomeriggio, Vico Alto, Scacciapensieri e Strada delle Tolfe, ed è proprio grazie al loro controllo che è stata elevata una delle cinque sanzioni.