Covid-19: quattro consiglieri propongono un tavolo tra istituzioni finanziarie

L'iniziativa proposta da Marsiglietti, Minghi, Sabatini e Staderini, intende "creare un fondo di garanzia per favorire le erogazioni di liquidità, utili alle nostre imprese"

SIENA. Siamo soddisfatti che il Sindaco De Mossi abbia colto lo spirito e il senso delle nostre precedenti sollecitazioni, per dare aiuto economico alle microimprese in termini di liquidità a sostegno dei posti di lavoro e abbia “tirato le orecchie” alla Fondazione MPS e alla Camera di Commercio, affinché facciano la loro parte e intervengano con le erogazioni e per fare piani strategici per rilanciare l’economia.