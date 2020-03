Covid-19: 22 probabili positivi nella provincia di Siena

Tutti in soveglianza domiciliare, solo una donna di 89 anni è ricoverata alle Scotte

SIENA. L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo aggiornamento inviato, i seguenti 22 probabili positivi nella provincia di Siena:

Nella zona dell’Alta Val d’Elsa:

•Un uomo di 39 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 47 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;

Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:

•un uomo di 65 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 76 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;

Nella zona senese:

•una donna di 34 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 39 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 41 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 43 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 48 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 49 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 51 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•due uomini di 51 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 64 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 67 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 89 anni, ricoverata presso le Malattie Infettive de Le Scotte;

•due uomini di 56 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 47 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 24 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•due donne di 24 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.

