Coroncina e Siena Ovest: serve un rapido intervento

Lo chiedono i consiglieri Sabatini (Gruppo Misto) e Staderini (Sena Civitas) dopo l'ennesimo incidente

SIENA. Dopo l’ennesimo incidente stradale alla Coroncina è indubbia la necessità di un rapido intervento pubblico, come sono sempre più evidenti, anche, i disagi nella Zona di Siena Ovest, che rischia un depauperamento delle attività commerciali; quindi, è necessario evitare ulteriori ritardi ed attuare quanto promesso da tempo.

Inutile stare a recriminare, ad interrogare o a “ri-chiedere” più sicurezza stradale e tutti quegli strumenti per il controllo della velocità del traffico e della sua riduzione!

Inutile, anche, interrogare per chiedere di costruire marciapiedi o di posizionare semafori, di studiare modalità di divieto di transito dei mezzi pesanti, di percorsi alternativi: tutte queste richieste specifiche sono state già fatte, come lo hanno già esplicitato più volte anche gli abitanti della Coroncina.

Lo hanno fatto a gran voce, per cui la situazione è ben nota!

Siamo venuti a conoscenza, quindi sembrerebbe, che i residenti vogliano auto-organizzarsi e promuovere una colletta per la raccolta di fondi per l’installazione (?) di dissuasori della velocità nella loro zona.

Comprendiamo le loro necessità, ma siamo molto dispiaciuti per i cittadini della Coroncina e riteniamo che non debbano agire autonomamente, provvedendo da soli alla soluzione di parte dei problemi!

Per questo, come consiglieri comunali, invitIaMo l’Amministrazione, che sa bene cosa e come fare, a porre la dovuta attenzione ed i mezzi specifici per la mitigazione dei disagi di questo quartiere, che ha urgente necessità di risolvere la problematica, come dimostrato dai frequenti incidenti occorsi, di cui l’ultimo è di pochi giorni fa!

Quanto accaduto dovrebbe rappresentare un deciso segnale per l’Amministrazione, che è competente e che potrà snellire e velocizzare l’inizio dei lavori, come da tempo promesso.

Peraltro, vi sono anche altre zone della città, come ad esempio quella di Siena Ovest, una delle porte di accesso alla città, per cui erano stati previsti interventi di rilievo, ma che sono stati rinviati per farne altri.

Dopo i tanti incidenti avvenuti alla Coroncina, come predetto, le priorità e le attenzioni non possono essere indirizzate su altre zone cittadine o su altri problemi, forse è l’ora di concentrarsi sui progetti promessi, atti ad eliminare quei pericoli che potrebbero procurare nuovi sinistri.

Siamo certi e lo richiediamo con forza, che la programmazione dei lavori sarà riveduta, per venire incontro agli abitanti della Coroncina ed alle loro legittime richieste ed anche per quelle zone poste a Siena ovest, che attendono da anni una sistemazione e che la vecchia amministrazione non aveva preso in considerazione.

Laura Sabatini (Gruppo Misto) e Pietro Staderini (Sena Civitas)