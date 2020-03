Coronavirus: Siena Parcheggi avvia nuove disposizioni organizzative

Gli utenti potranno accedere agli uffici solo previo appuntamento, da richiedere telefonicamente o per e-mail

SIENA. Allo scopo di contenere il diffondersi del coronavirus, Siena Parcheggi ha ritenuto utile adottare una serie di provvedimenti destinati a limitare al massimo l’afflusso degli utenti all’interno degli uffici della Società ed evitare, quando possibile, tutte le occasioni di contatto tra persone riunite nello stesso spazio.

Pertanto, a partire da oggi, 10 marzo, fino al prossimo 3 aprile, salvo diverse disposizioni, gli utenti potranno accedere agli uffici solo previo appuntamento, da richiedere telefonicamente o per e-mail, esclusivamente per attività essenziali, indifferibili ed urgenti.

Il rilascio dei permessi ztl temporanei a privati e aziende avverrà utilizzando le apposite modalità indicate sul sito www.sienaparcheggi.com dove, on line, è possibile pagare servizi tra i quali: annualità Aru; abbonamenti Aru lavoratori; abbonamenti posti auto a San Miniato e prenotazioni bus turistici. Sono sospese fino al 3 aprile le richieste e le consegne delle carte Sostapay e delle tessere Bike sharing.

L’ufficio Punto unico in Via Fontebranda 65 riceverà il pubblico soltanto su appuntamento e per urgenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Gli appuntamenti devono essere richiesti tramite e-mail a puntounico@sienaparcheggi.com e al numero telefonico 0577- 228763.

L’ufficio di Viale Toselli riceverà il pubblico soltanto su appuntamento e per urgenze dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Gli appuntamenti devono essere richiesti al numero telefonico 0577/ 228771.

L’ufficio Tributi in Via Fontebranda 65 riceverà il pubblico soltanto su appuntamento e per urgenze: IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Tel. 0577 228757-228758 – mail: gestione.imu@sienaparcheggi.com

IMPOSTA di SOGGIORNO Tel. 0577 228764-228765,

mail gestione.impostasoggiorno@sienaparcheggi.com

TARI (Tassa sui rifiuti) Tel. 0577 228752-228753-228754-228755,

mail gestione.tari@sienaparcheggi.com

COSAP RISCOSSIONE Tel. 0577 228767, mail eleonora.losavio@sienaparcheggi.com

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tel. 0577 228777- 228758,

mail riccardo.vivai@sienaparcheggi.com

SIENAPARCHEGGI-GESTIONE ENTRATE: Tel. 0577 228795,

PEC gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com