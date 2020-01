Coronavirus: FI presenta un’interrogazione urgente in Consiglio comunale

SIENA. Di seguito le dichiarazioni del coordinatore comunale di Forza Italia Siena, Pierpaolo Poggioni, e del Gruppo Consiliare di Forza Italia Siena.

“Sentiamo la necessità di evidenziare come la cittadinanza avverta, con molta preoccupazione gli sviluppi legati alla sempre maggiore diffusione, anche in altri paesi, del Coronavirus cinese 2019 nCoV, con numeri in costante crescita che vanno monitorati e tenuti sotto controllo. Dalla stampa abbiamo appreso che le autorità di Pechino hanno reso noto che 106 sono i morti accertati e che i casi di contagio sono oltre 4000.

Riteniamo che i timori da parte dei nostri cittadini siano legittimi; i protocolli di prevenzione e sicurezza devono essere massimi, proprio in considerazione del fatto che Siena è una città in cui giungono e vivono centinaia di cinesi, moltissimi di loro frequentano l’Università e lavorano stabilmente nel territorio.

A tal proposito riteniamo, quanto mai opportuno, che le autorità a ciò preposte mettano in campo tutte le misure precauzionali necessarie per la tutela della salute dei cittadini e chiediamo quale sia il livello di attenzione delle Autorità Sanitarie presenti in città.

Nessun allarmismo, ma politiche di prevenzione che possano tranquillizzare i nostri concittadini e tutti quelli che frequentano i nostri territori. Riteniamo sia fondamentale sulla scia di quanto annunciato in Parlamento da una interrogazione degli Onorevoli Stefano Mugnai e Erica Mazzetti, fare chiarezza dare informazioni, affinchè la comunità senese tutta possa avere quelle risposte che in questi giorni in molti si pongono su salute e prevenzione”. “