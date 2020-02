Coronavirus, AdF recepisce le indicazioni del Ministero della Salute

SIENA. In linea con quanto indicato dal Ministero della Salute e dalle Istituzioni Sanitarie, AdF ha adottato alcune misure straordinarie a fronte dell’emergenza dovuta al Coronavirus. Tra queste, si informano i clienti che da oggi l’accesso agli sportelli di Siena e Grosseto verrà gestito in modo regolamentato al fine di evitare un’elevata concentrazione di persone all’interno dei locali. In questo senso, si invitano i clienti che avessero necessità di contattare l’azienda ad utilizzare il numero verde 800 887755 per chi chiama da rete fissa o 199 114407 per chi chiama da telefono cellulare, o i canali digitali, a partire dall’app MyFiora, anche al fine di evitare loro eventuali attese. Per gli altri sportelli sono in corso alcuni interventi di adeguamento delle strutture ricettive e pertanto resteranno chiusi. AdF si scusa per eventuali disagi arrecati ai clienti, dovuti unicamente alla volontà di contribuire con responsabilità alla sicurezza della comunità.