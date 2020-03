Coronavirus: 220 veicoli controllati dalla Polizia Municipale

SIENA. Continua il controllo, da parte della Polizia Municipale, teso al rispettato del DPCM per il contenimento del contagio da coronavirus. Sono stati 220 i veicoli controllati, oggi, in tutto il territorio comunale e acquisite le relative autocertificazioni. Controllato anche il rispetto della chiusura dei negozi che per decreto non possono stare aperti.

Denunciato, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, un cittadino extracomunitario, residente a Chiusi, che chiedeva la questua davanti ad un supermercato in via Massetana Romana.