Cordoglio di Confesercenti per la scomparsa di Giancarlo Signorini

SIENA. Il presidente di Confesercenti Siena, Leonardo Nannizzi, esprime il cordoglio di tutta l’associazione di categoria per la scomparsa di Giancarlo Signorini, appassionato imprenditore del settore alimentare. Poggibonsese, classe 1935, Signorini aveva partecipato assiduamente per lungo tempo all’attività associativa: già presidente comunale di Poggibonsi, vicepresidente provinciale, membro di giunta e di presidenza, manteneva l’incarico di presidente onorario assegnatogli proprio in virtù della sua dedizione. Le condoglianze di Confesercenti Siena sono state esposte ai familiari del compianto.