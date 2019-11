Cordoglio dell’UniSi per la scomparsa del professor Cosimo Marco Mazzoni

Il docente ha insegnato per lungo tempo Istituzioni di diritto privato all’Università di Siena

SIENA. L’Università di Siena è in lutto per la scomparsa del professor Cosimo Marco Mazzoni. Nato a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, e laureato all’Università di Firenze, Mazzoni ha insegnato presso l’Ateneo senese per tutta la sua carriera accademica, dove i colleghi lo ricordano con profonda stima e affetto. Nominato assistente ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto privato alla facoltà di Scienze economiche e bancarie nel 1970, era diventato professore straordinario nel 1981 e successivamente ordinario nel 1984. E’ stato direttore dell’Istituto di diritto alla facoltà di Scienze economiche e bancarie nell’anno 1986/1987 e successivamente è stato nominato direttore del Dipartimento di diritto dell’economia per il triennio 1987/1990, ruolo che ha ricoperto anche per quello successivo, 1990/1993. Studioso molto noto anche all’estero, dove aveva svolto attività di ricerca e tenuto seminari, il professor Mazzoni si è occupato a lungo e in modo approfondito di bioetica. Nel 2019 è stato pubblicato il suo ultimo lavoro incentrato sul tema della dignità. Le esequie si svolgeranno domani, 20 novembre, a Fiesole.