Cordoglio del prefetto Gradone per i 3 Vigili del fuoco morti ad Alessandria

“Nell’intimo convincimento che lo stesso sentimento è in questo momento presente nell’animo di tutti i cittadini senesi, desidero esprimere al Comandante Provinciale, ingegner Luca Nassi, e a tutti i Vigili del Fuoco in servizio nella provincia il più sentito cordoglio per l’enorme sacrificio di vite umane che l’adempimento del servizio ha ancora una volta così tragicamente richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, strappando alle loro famiglie le giovani vite di Marco, Matteo e Antonio.

All’ingegner Nassi e a tutti i Vigili del Fuoco di Siena giunga un affettuoso e fraterno abbraccio con sentimenti di profonda ammirazione e riconoscenza per il prezioso ed infaticabile impegno per il bene della collettività”.