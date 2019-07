Cordoglio all’Università per la scomparsa di Giuseppe Nava

Ordinario di Letteratura italiana, è stato il maggior studioso di Giovanni Pascoli

SIENA. Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, a nome personale e di tutto l’Ateneo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giuseppe Nava, che è stato insigne studioso, ordinario di Letteratura italiana, fondatore e direttore per un lungo periodo del centro studi Franco Fortini e della rivista «L’ospite ingrato».

Il direttore del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, Pierluigi Pellini, ha ricordato come Nava sia stato autore di una fittissima bibliografia e il maggior studioso di Giovanni Pascoli, oltre che di numerosi altri poeti italiani del Novecento e dell’Ottocento. Luca Lenzini, coordinatore del centro studi Franco Fortini e responsabile della Biblioteca di area umanistica lo ha ricordato con queste parole: “Giuseppe Nava è stato un esempio di rigore e insieme di impegno militante. Nel suo lavoro l’attenzione al particolare, la riflessione sul metodo e lo sguardo del filologo si accompagnano ad una rara capacità di sintesi e chiarezza espositiva. Come insegnante, ciò che lo ha reso particolarmente caro ai suoi allievi e colleghi è stato lo spirito critico nei confronti di ogni cedimento alle mode e l’appassionata fedeltà alla lezione etica di Fortini, di cui fu successore nella cattedra di Storia della critica letteraria. ”