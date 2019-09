Cordoglio all’Università di Siena per la morte del professor Remo Martini

SIENA.

SIENA. Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, personalmente e a nome dell’intera comunità, esprime profondo cordoglio per la morte del professor Remo Martini, illustre docente dell’Ateneo.

“Ricordiamo il professor Remo Martini – ha commentato il rettore Francesco Frati – non soltanto per il contributo che ha dato alla comunità scientifica come studioso del diritto antico, ma anche per il suo grande impegno istituzionale in ateneo, come preside della facoltà di Giurisprudenza e direttore dell’Istituto di diritto romano”.

Docente ordinario di Istituzioni di diritto romano presso la facoltà di Giurisprudenza per oltre trent’anni – dal 1974 al 2008 – il professor Martini aveva ricoperto l’incarico di preside della facoltà per vent’anni, dal 1978 al 1998 (con una breve interruzione dal 1990 al 1993). Dal 1984 al 2002 era stato anche direttore dell’Istituto di Diritto romano e alla fine degli anni settanta direttore del Collegio Mario Bracci di Pontignano. Nel 2009 il Ministero gli aveva conferito il titolo di professore emerito.