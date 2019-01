Copiosa perdita d’acqua in via Mattioli: strada chiusa

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa mattina (12 gennaio) per una copiosa perdita d’acqua dal manto stradale, a Siena in Via Mattioli, nei pressi dell’università.

Sul posto Polizia Municipale, tecnici comunali e tecnici dell’acquedotto del Fiora.

Chiuso il tratto stradale da via di Fontanella a Prato Sant’Agostino e inibita l’uscita veicoli dal parcheggio”Il Campo”.

I residenti potranno entrare da Porta Tufi e svoltare poi in via di Fontanella.

E’ stato chiuso, in entrata, il parcheggio “Il Campo”. L’ingresso dovrà essere utilizzato solo per uscire dal parcheggio.