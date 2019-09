Copertura temporanea del Pavimento del Duomo di Siena

Dal 9 al 14 ottobre si è reso necessario questo intervento per consentire lo svolgimento della Solenne Celebrazione Eucaristica per la visita del Nunzio Apostolico in Italia

SIENA. Dal 9 al 14 ottobre compresi il Pavimento del Duomo di Siena verrà temporaneamente coperto al fine di consentire lo svolgimento della Solenne Celebrazione Eucaristica, prevista per domenica 13 ottobre alle ore 17.30, in occasione della visita nella città di Siena del Nunzio Apostolico in Italia.

Monsignor Emil Paul Tscherrig imporrà sulle spalle del nostro Arcivescovo Monsignor Augusto Paolo Lojudice il Pallio (simbolo della potestà dell’arcivescovo metropolita).

Tutte le altre aree del Complesso del Duomo resteranno regolarmente fruibili. Nella giornata di domenica 13 ottobre la Cattedrale sarà visitabile dalle 9.30 alle 16.30, con ultimo ingresso possibile alle ore 16.00.

A partire da martedì 15 il pavimento a commesso marmoreo sarà di nuovo visibile e potrà essere ammirato fino a lunedì 28 ottobre compreso, allungando così il periodo di scopertura di un’ulteriore giornata rispetto a quanto previsto precedentemente.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il call center al numero +39 0577 286300 oppure scrivere a opasiena@operalaboratori.com