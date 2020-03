Convention Bureau Terre di Siena continua la sua crescita

Nuova opportunità per diventare socio. Le richieste di adesione potranno essere inviate entro e non oltre le ore 18.00 del 16 Marzo 2020

SIENA. Convention Bureau Terre di Siena (CBTdS) continua la sua crescita. Il progetto, nato ad ottobre 2019, propone un modello organizzativo e operativo del sistema di promozione dell’offerta M.I.C.E. (meeting, incentive, congress, exhibitions) per l’ ambito Terre di Siena sul mercato nazionale e internazionale.

CBTdS ha già fatto il suo debutto ufficiale alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo tenutasi dal 9 all’11 Febbraio presso Fiera Milano City. Un Convention Bureau del tutto unconventional è stato presentato ai buyers provenienti da tutto il mondo (in particolare da Cina, India e USA) riscuotendo grande curiosità, interesse e successo.

La carta vincente è stata un’offerta nuova e diversa dalla concorrenza di altre destinazioni M.I.C.E. italiane, che punta ad un mercato di nicchia sia a livello nazionale che internazionale.

Con 27 soci che già fanno parte della compagine societaria unitamente a un partner culturale quale l’Opera Duomo il CBTdS – Convention Bureau Terre di Siena proseguirà la promozione della destinazione Terre di Siena in occasione di Imex Frankfurt a metà Maggio e del post tour con buyer internazionali a seguire. Altre attività sono in programmazione per i mesi successivi.

“L’obiettivo del CBTdS è quello di fare crescere il turismo congressuale, un settore che genera un forte impatto economico su una destinazione e che è un volano di sviluppo dell’intera industria turistica locale” afferma Gianluca Pocci – Presidente CBTdS. “Allargare il network significa dare ai soci del Convention Bureau l’opportunità di entrare a far parte del circuito M.I.C.E., settore in costante crescita ed evoluzione, usufruendo di tutti i vantaggi che questo può offrire a partire da una grande visibilità delle rispettive attività. Tutti gli operatori della filiera congressuale sono pertanto invitati a prenderne parte”.

Possono aderire al Convention Bureau tutti gli operatori del settore, in qualunque forma organizzati, interessati al settore economico del turismo congressuale, dei meetings e degli eventi in genere, della promozione di attività culturali, o comunque produttori di beni e servizi che siano in grado di concorrere all’attuazione dell’oggetto sociale, aventi sede legale o operativa risultante da visura camerale nei Comuni costituenti l’Ambito Terre di Siena o negli altri Comuni facenti parte della Provincia di Siena.

Dal sito www.conventionbureau.siena.it sono scaricabili lo Statuto CBTdS, il prospetto delle quote annuali ed il modulo di affiliazione seguendo il percorso https://conventionbureau. siena.it/documenti-e- trasparenza.

Per maggiori informazioni è contattare la Segreteria CBTdS (0577-292160) oppure scrivere a info@conventionbureau.siena.it .

Le richieste di adesione potranno essere inviate entro e non oltre le ore 18.00 del 16 Marzo 2020.

I SOCI E I PARTNER DEL CBTdS

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA, CONFEESERCENTI ASSOCIAZIONE PROV.LE DI SIENA, CONFEDERAZIONE NAZ.LE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA SIENA – CNA, HOTEL GARDEN, HOTEL ATHENA, IL TORCHIO, GIGA– PARTICOLARE DI SIENA, ROSAGEST FOUR POINTS BY SHERATON, AI VINATTIERI, RISTORA DI STOPPONI ANDREA & C – SAN DESIDERIO, LA GHIANDA – IL MUGOLONE, SIENA TOURISM PROGRAMS & SERVICES – SINFO POINT AND TOUR, LUXURY DRIVE, IL MANGIA TRAVEL, GFB DI BENEDETTO FIORENTINI & C – CASTELLO DI SAN FABIANO, THIELENS JOHNY PIERRE MARIA – TUSCANY EXPERIENCE, ANSELMI ZONDADARI AGOSTINO – LE VOLTE DI VICOBELLO, LETIZIA PINI RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE, AZ. AGR. STAFFOLINO, ROMEI ELISA – SIENA WINE SERVICE, MOVIEMENT H.D., RICCI AUTONOLEGGI SAS, IL MESTOLO, HOTEL T – PALAZZETTO ROSSO, SIENA CONGRESS, FUSI E FUSI, MCM SERVICE, OPERA DUOMO – OPERA DELLA METROPOLITANA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gianluca POCCI (Comune di Siena) – Presidente

Laura BURRONI (Camera di Commercio di Siena) – Consigliere

Emanuele FIDORA (Università degli Studi di Siena) – Consigliere