“Controlli sugli occupanti di alloggi Erp: parole o fatti?”

Interrogazione di Sena Civitas per sapere se oltre ai proclami ci sono state anche verifiche

SIENA. Sena Civitas ha ritenuto opportuno presentare una interrogazione per riscontrare se sono stati rispettati gli impegni assunti dall’Assessorato, in merito ai controlli sui requisiti, titolo, abusivismo e numero di sfratti laddove si è riscontrata irregolarità. Questo perchè, da notizie circolanti, sembrerebbe che i controlli siano fermi da molti mesi e se ciò corrispondesse alla realtà, come per il bonus bebè errato nei numeri e negli importi, anche in questo caso sarebbe prevalsa la logica degli annunci e non la realtà dei fatti. In calce è riportato quanto dichiarato dall’assessore il 18 Settembre 2018.

Il sottoscritto Consigliere presenta la seguente interrogazione circa i controlli sugli occupanti degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)

Premesso

che Sena Civitas nel luglio 2018 suggerì all’Assessore ai Servizi Sanitari e Sociali di far effettuare controlli a tappeto sui requisiti degli occupanti gli oltre 1.000 alloggi di proprietà comunale (ERP)

che l’Assessore accolse il suggerimento e dopo poche settimane iniziarono i controlli che fecero scaturire sin da subito, casi di abusi e presenze non autorizzate

che in data 18/09/2018, in occasione della conferenza stampa della presentazione dei primi risultati del lavoro svolto dal Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando dei Vigili Urbani, l’Assessore prese l’impegno pubblico di combattere i ‘furbetti dei quartieri ERP”’ (cfr. dichiarazione Assessore Appolloni del 18/07/2018);

che il piano dei 1.000 controlli sarebbe dovuto terminare in questo periodo (giugno/luglio 2019)

CONSIDERATO CHE

da notizie non ufficiali sembrerebbe che i controlli siano fermi da diversi mesi e se fosse vero sembrerebbe prevalere la logica degli annunci alla realtà dei fatti

INTERROGA IL SIG. SINDACO PER

– avere un resoconto mensile dall’ottobre 2018 (ultimo periodo con riscontri pubblici disponibili settembre 2018) a oggi, del numero e dell’esito dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale su richiesta dell’assessorato alla Sanità

– sapere qual è lo stato di avanzamento dei lavori: se sono completati o la data prevista per il loro completamento

– quanti sfratti sono stati eseguiti laddove si sia riscontrata un’irregolarità

SENA CIVITAS

Pietro Staderini

Testo dichiarazioni assessore Francesca Appolloni

“I furbetti della casa – 18/09/2018”

Trentacinque alloggi di edilizia residenziale pubblica visionati e in parte occupati da persone che non ne avevano diritto. E’ quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando dei Vigili Urbani su sollecitazione, nei giorni scorsi, dell’assessore al Sociale e Politiche della casa Francesca Appolloni, per un controllo a tappeto di tutti gli occupanti degli alloggi comunali (ERP), per verificare sia la rispondenza dei requisiti sia che gli occupanti fossero aventi diritto.

«Dovranno lasciare l’appartamento» «Dal primo resoconto pervenuto, riferito a 35 alloggi visionati, in tre diverse zone della città, si può riscontrare – ha detto l’assessore Appolloni – la presenza di persone non aventi titolo e che, quindi, dovranno lasciare l’appartamento. La casa è un bene prezioso, un diritto che tutti dovrebbero vedersi garantito, perciò uno stato etico non può non tener conto di questa esigenza. Purtroppo in questi ultimi anni hanno si è registrata una crescita esponenziale dei nuclei familiari in situazione di difficoltà, e l’opportunità di vedersi assegnato un alloggio ERP deve rendere consapevoli i beneficiari di quanto messo in atto dall’Amministrazione Comunale»”