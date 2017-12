Controlli straordinari della Polizia: arrestato un extracomunitario

Il soggetto è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata e tradotto presso la locale Casa Circondariale

SIENA. La scorsa tarda serata, in attuazione di un servizio straordinario del controllo del territorio in occasione delle festività di fine anno dei Carabinieri della Compagnia di Siena,finalizzato a reprimere i delitti contro il patrimonio, i militari del N.OR.M. di Siena hanno sorpreso un giovane nigeriano che dopo aver scavalcato il muro di cinta ed effratto il vetro di una porta finestra, si introduceva all’interno della struttura di accoglienza sita in questa Strada di Monastero n.14, “Convento San Vincenzo”.

Il soggetto è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata e tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della competente autorità giudiziaria.