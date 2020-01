Controlli della polizia nel sabato sera senese. Beccato un ubriaco alla guida

L'uomo, un quarantaduenne senese, è stato denunciato. Fermato anche un giovane neopatentato al quale è stata elevata una multa di 725 euro con la sospensione della patente

SIENA. Un week end di controlli della Polizia di Stato quello appena trascorso, con l’obiettivo di contrastare il comportamento di chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Così, nella notte tra sabato e domenica, equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Polizia Stradale hanno effettuato insieme un servizio straordinario con l’etilometro.

37 le persone identificate e 18 i veicoli controllati in Via Vittorio Veneto e Via Aretina. Qui, alle ore 3.30 circa, è stato fermato un 42enne senese a bordo della propria autovettura, Dacia che ha subito manifestato i sintomi dell’ebbrezza alcolica, con linguaggio disconnesso e alito vinoso.

L’uomo, in compagnia di un amico, è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo.

Al termine degli accertamenti è stato, pertanto, denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e successiva sospensione, nonché 10 punti decurtati.

Poco più tardi i poliziotti hanno fermato per un controllo un giovane ventenne, residente a Poggibonsi alla guida della sua Mercedes e in compagnia di amici.

Anche il ragazzo, neopatentato, aveva valori positivi all’alcol test anche se non tali da procedere penalmente nei suoi confronti.

Gli è stato, infatti, elevato un verbale amministrativo di 725 euro, con 6 mesi di sospensione della patente e 10 punti in meno.

Gli agenti della Polstrada hanno inoltre sanzionato altre due persone per mancanza dei documenti al seguito.