Controlli della Municipale di Siena: verificati 400 veicoli

Accertata la violazione per esercizio abusivo di noleggio con conducente

SIENA. Nelle ultime settimane la Polizia Municipale ha effettuato sul territorio una serie di controlli, anche avvalendosi della tecnologia Scout( telecamera che in tempo reale interroga le banche dati per accertare violazioni su mancanza di copertura assicurativa e revisione periodica). Sono stati complessivamente controllati circa 400 veicoli.

Nell’ambito di questi controlli è stata accertata la violazione per esercizio abusivo di noleggio con conducente esercitato da un cittadino cinese a bordo di un veicolo con targa polacca, contestando la violazione di cui all’Art84, comma 4 del codice della strada. Gli uomini della municipale hanno provveduto al ritiro della carta di circolazione ai fini della sospensione.

Nel corso dei controlli sono state poi contestate 7 violazioni all’art.60 per la mancata revisione del veicolo, 2 art. 193 per assenza di copertura assicurativa con conseguente immediato sequestro del veicolo, una violazione all’art.79 per inefficienza di dispositivi e due art.180 per mancanza di documenti di guida.