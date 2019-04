Controlli dei Carabinieri a Siena: scattano 4 denunce

Per tre persone il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Una per possesso di serramanico da 20 centimetri

SIENA. I Carabinieri della stazione di “Siena centro” hanno denunciato in stato di libertà per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”: un 57enne, nato e residente a Siena, nullafacente, che, in seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso un coltello a serramanico della lunghezza di cm 20;

Nel medesimo contesto, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” tre persone: due senesi del ’90 e dell’88 ed un napoletano del ’97, residente a Poggibonsi, che erano alla guida della proprie autovetture sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio sono segnalate alla Prefettura di Siena due persone come assuntori di sostanze stupefacenti che sono state identificate nei pressi della Fortezza medicea.