Controlli antidroga della GdF: fermato giovane con 32 grammi di marijuana

Il giovane stava attraversando il sottopassaggio della stazione ferroviaria ed è stato segnalato dal cane antidroga

SIENA. Come oramai consuetudine i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena proseguono la loro costante azione di controllo del territorio, in particolar modo nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, su tutta la provincia e, in particolare, nel capoluogo cittadino.

Controlli effettuati quotidianamente, concentrando l’attenzione nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, oltre che presso le maggiori arterie stradali di accesso alla città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali stazione ferroviaria e capolinee degli autobus.

E proprio durante uno di tali controlli, effettuato con il prezioso contributo dell’unità cinofila, un soggetto italiano di 25 anni è stato oggetto di segnalazione da parte del cane antidroga mentre attraversava il sottopassaggio ferroviario. Segnalazione poi confermata dal successivo controllo effettuato dai finanzieri: infatti, vistosi alle strette, il giovane consegnava ai militari uno spinello contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Avendo motivo di ritenere che il soggetto potesse avere nella sua disponibilità ulteriore sostanza stupefacente, il controllo veniva esteso anche presso l’abitazione dove, infatti, veniva rinvenuta, all’interno di un armadio della camera da letto, una scatola contenente una busta con all’interno 32 grammi di marijuana, 0,5 grammi di hashish e uno spinello preconfezionato contenente marijuana.

Tutto quanto rinvenuto veniva prontamente sottoposto a sequestro, mentre il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria locale.

Tali attività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimoniano ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute ed incolumità pubblica.