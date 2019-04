Contributi scuola: il 2 maggio apre il bando

SIENA. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile presentare le domande per il cosiddetto Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2019/2020.

Il contributo può essere richiesto dagli studenti residenti nel Comune di Siena e iscritti a una scuola secondaria di I e II grado o a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a una scuola secondaria di II grado o agenzia formativa accreditata. Per ricevere il contributo è necessario certificare il reddito Isee che deve essere uguale o inferiore a 15.748,78 euro (per gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età serve l’Isee minorenni).

L’importo unico, stabilito dalla Regione Toscana, può variare tra un massimo di 300 e un minimo di 180 euro, in base alla disponibilità dei fondi.

La domanda di ammissione può essere presentata, dal 2 al 31 maggio prossimi, al Comune di Siena, Ufficio Protocollo, piazza Il Campo, 1 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12,30 e martedì e giovedì anche in orario 15-16,30) oppure inviata via pec all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it.

L’avviso e il modello di domanda sono pubblicati nel sito del Comune, seguendo il percorso La Città/Istruzione/Servizi scolastici e Diritto allo studio/Diritto allo studio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Istruzione (Casato di Sotto 23 – 2° piano) rivolgendosi a Francesca Francioni, o allo 0577/292391 oppure per mail a francesca.francioni@comune.siena.it