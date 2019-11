Contributi all’affitto: dal 6 novembre in pubblicazione la graduatoria definitiva

Si comunica che, a tutela del diritto alla privacy, è stato istituito un codice utente univoco abbinato a ciascuna domanda e comunicato a ogni richiedente

SIENA. Da mercoledì prossimo, 6 novembre, sarà in pubblicazione per 15 giorni, nell’Albo Pretorio on line del Comune, la graduatoria definitiva scaturita dalle domande relative al Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019.

La graduatoria sarà consultabile anche sul sito del Comune di Siena (www.comune.siena.it), seguendo il percorso: il Comune<Servizi<Patrimonio e Politiche Abitative< Bandi e Graduatorie Politiche Abitative.

Per eventuali informazioni chiamare il Servizio Patrimonio e Politiche Abitative ai numeri 0577 292277- 292369.