Contributi-affitto: pronta la graduatoria provvisoria

SIENA. Da domani 2 ottobre, all’Albo Pretorio del Comune, sarà in pubblicazione la graduatoria provvisoria scaturita dalle domande pervenute, relativamente al Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione riferiti all’anno 2019.

Sarà possibile consultare la graduatoria provvisoria nel sito del Comune (www.comune.siena.it), seguendo il percorso: il Comune<Servizi<Patrimonio e Politiche Abitative<Pubblicazione Bandi e Graduatorie.

Si comunica che, a tutela del Diritto alla Privacy (GDPR n. 679/2016), è stato istituito un codice univoco abbinato a ciascuna domanda e comunicato a ogni richiedente. Di conseguenza nella graduatoria saranno inseriti solo ed esclusivamente i codici di riferimento abbinati a ogni singola richiesta.

Per coloro che lo ritengano opportuno, sarà possibile presentare ricorso entro il prossimo 16 ottobre (farà fede il timbro postale) avverso la graduatoria provvisoria, con raccomandata A.R., da inviare all’indirizzo: Commissione Comunale c/o Comune di Siena – Servizio Patrimonio e Politiche Abitative (Piazza del Campo, 1- 53100 Siena), o tramite PEC (Posta Certificata) comune.siena@postacert.toscana .it

Per ulteriori informazioni: Servizio Patrimonio e Politiche Abitative (via Casato di Sotto, 23-Siena), Tel. 0577/292377 e 0577/292369.