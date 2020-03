Contrasto virus Covid-19: le misure adottate da Sei Toscana

Sanificazione dei mezzi, dispenser di antibatterico negli uffici, smart working per gli impiegati

SIENA. Sei Toscana, gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nei 104 Comuni dell’ATO Toscana Sud, nel pieno rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, ha deciso di adottare alcune misure riguardanti il contrasto sul territorio servito, e all’interno della propria struttura organizzativa, del diffondersi del virus Covid-19. Nello specifico, la Società ha ritenuto opportuno di procedere e intensificare la regolare sanificazione di tutti i mezzi adibiti allo svolgimento dei servizi e di tutte le strutture ad uso dei propri dipendenti (cantieri operativi, officine, uffici amministrativi). Tramite l’invio di specifiche circolari a tutti i propri dipendenti, oltre alla raccomandazione di rispettare con la massima attenzione le indicazioni di prudenza date dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana, è stato indicato al personale operativo di usare tassativamente i guanti di protezione nelle raccolte manuali ed il divieto di guida degli automezzi con i guanti stessi e di indossare le mascherine in dotazione nello svolgimento del servizio.

Nelle sedi amministrative, oltre all’introduzione di dispenser igienizzanti per la pulizia delle mani, sono allo studio soluzioni temporanee di smart working, compatibilmente con l’operatività aziendale, anche da far svolgere a turnazione fra i dipendenti di una stessa unità organizzativa, in modo tale da non creare disservizi. Inoltre, anche in attesa delle valutazioni circa l’efficacia degli interventi di cui sopra, a partire da lunedì prossimo, 9 marzo, e fino al termine di scadenza della vigenza del Dpcm del 4 marzo 2020, l’Azienda ha disposto la sospensione di tutti i corsi di formazione aziendali (esterni ed interni alla struttura); la sospensione di tutte le riunioni\incontri con fornitori esterni; la sospensione e il rinvio, qualora già pianificati, di tutti gli incontri pubblici sul territorio. È inoltre predisposta la chiusura di tutti gli sportelli aperti al pubblico (servizio bolletta Tari, consegna tessere 6Card, consegna fornitura sacchi e mastelli per raccolta domiciliare).

Per garantire il servizio al pubblico, sarà attivo in orario di ufficio il numero dedicato 0577-1799280. Nella consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo, Sei Toscana, anche compatibilmente con una possibile riduzione della forza lavoro e anche in caso di assenze dovute a motivi sanitari, conferma il proprio impegno per garantire ed assicurare la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio servito, predisponendo il piano d’emergenza così come raccomandato da Utilitalia nella circolare n.01464 del 24/2/20.

I provvedimenti adottati dalla Società sono stati comunicati ai Prefetti delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena, al Direttore di ATO Toscana Sud e a tutti i Sindaci delle 104 Amministrazioni comunali di ambito, ai quali è stata confermata e rinnovata la massima disponibilità per incontri e contatti al fine di approfondire altre misure che possano essere messe in pratica nel prossimo futuro anche in relazione all’evolversi della situazione.