Continuano i controlli della Municipale: 2 le persone sanzionate

In corso accertamenti su una donna per possibile sostituzione di persona

SIENA.

Le persone controllate oggi, 8 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 280, altrettante le autocertificazioni acquisite. Due le persone sanzionate all’ex art. 4 del D.L. 19/2020 perché allontanatesi dalla propria abitazione senza un valido motivo. Per una donna sono in corso accertamenti per violazione dell’art. 494 del Codice Penale per possibile sostituzione di persona.

Tutto regolare, invece, dalle verifiche effettuate in 35 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che, durante la mattinata, hanno controllato Petriccio, Strada Petriccio e Belriguardo, Strada delle Coste e Acquacalda e, nel pomeriggio, San Miniato e la Stazione Ferroviaria.