Consultazione popolare per l’Aru in zona viale Mazzini

Martedì 13 marzo verrà consegnata la lettera ai residenti delle vie interessate

SIENA. Il sindaco Valentini e la giunta avevano incontrato i residenti della zona di viale Mazzini all’assemblea di quartiere che si era tenuta il 24 gennaio scorso presso l’Associazione Pubblica Assistenza, con al centro la possibile istituzione dell’Area a particolare Rilevanza Urbanistica (ARU) per le vie Don Minzoni (civici da 6 a 10 e da 41 a 55), N. Bixio, G. Garibaldi (civici da 59 a 92) e Viale G. Mazzini. Ipotesi, questa, che aveva incontrato il parere favorevole di quasi tutti i cittadini presenti all’assemblea pubblica e che ora potrebbe tradursi in realtà se dovessero vincere i Sì alla consultazione popolare, come stabilito al termine del’incontro. L’atteso momento è arrivato: la consegna delle lettere in cassetta ai residenti avverrà domani martedì 13 marzo.

Possono partecipare alla consultazione tutti coloro che sono residenti nelle vie interessate (ai civici indicati) e che abbiano compiuto 18 anni al 31/01/2018. Per consentire al cittadino d i formarsi un ‘ opinione più approfondita, è stata allegata alla lettera una mappa dell’area interessata e un estratto della disciplina e delle regole delle Aru. Vi è poi, ovviamente, anche la scheda “elettorale” per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, che riporta il quesito sul quale è richiesto il parere.

Una volta compilata la scheda, in forma rigorosamente anonima, i cittadini la potranno riconsegnare r ecandosi alla Associazione Pubblica Assistenza (Viale Mazzini 95) nei giorni di venerdì 16/03 /2018 (dalle ore 15 alle ore 19) e sabato 17/03/2018 (dalle ore 15 alle ore 19) portando un documento di riconoscimento. L a scheda potrà essere riconsegnata anche tramite una terza persona: s arà sufficiente che quest’altra persona incaricata comunichi il nome del delegante all’addetto presente presso la sala, in modo che quest’ultimo provveda a spuntare il nominativo dalla lista degli aventi diritto al voto.