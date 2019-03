Consulta per la disabilità: aperte le candidature

Al bando possono partecipare le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri del Terzo Settore, indicando due rappresentanti

SIENA. Aperte le candidature tra le associazioni del territorio per indicare un rappresentante nella Consulta comunale per l’integrazione delle persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie. Per presentare la domanda c’è tempo fino al prossimo 15 marzo, al fine di procedere con la prima convocazione.

“Per l’Amministrazione è interesse primario promuovere la rimozione e il superamento delle barriere nel senso più ampio del termine, ponendosi quale impegno prioritario l’obiettivo di favorire l’integrazione e la partecipazione sociale delle persone in situazione di disabilità e dei loro familiari, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e degli enti che li rappresentano”, commenta l’assessora al sociale, Francesca Appolloni che ha presentato la delibera approvata ieri dalla giunta comunale per dare l’avvio alle procedure di rinnovo dei membri della consulta.

Al bando possono partecipare le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri del Terzo Settore, indicando due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente). La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Volontariato-ed-Associazionismo e consegnata a mano all’ufficio Protocollo (Piazza il Campo), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.15; oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it all’attenzione del Servizio Terzo Settore.

Per informazioni, Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con la Società della Salute Senese, Tel. 0577292624-2496-2133