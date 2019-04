Consorzio di bonifica Toscana Sud: ecco la nuova assemblea

Tra i quindici componenti, un rappresentante della Lista Nuova Bonifica

GROSSETO. La lista “Insieme per il territorio” conquista 14 dei 15 posti elettivi nell’assemblea del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Il risultato uscito dalle urne è stato ufficializzato questa mattina, con la proclamazione dei candidati entrati a far parte dell’organo che amministrerà l’ente per i prossimi cinque anni. Cinque per ciascuna delle tre sezioni, in cui i consorziati (suddivisi in base all’entità del contributo versato) hanno votato.

Nella prima sezione, un posto di diritto va a Riccardo Albanesi, leader di Nuova Bonifica, con 106 preferenze, il più votato della lista sconfitta.

Gli altri quattro spettano a “Insieme per il territorio”. In assemblea ci sarà Annarita Bramerini, ex assessore regionale all’ambiente, che ha totalizzato ben 618 voti. Con lei, Mauro Ciani, Gabriele Carapelli ed Enrico Tellini ai quali, rispettivamente, sono andate 173, 118 e 69 preferenze.

In ciascuna delle altre due sezioni, i cinque posti disponibili sono stati assegnati ai candidati di Insieme per il Territorio.

In particolare, saranno membri dell’assemblea consortile, Salvatore Mircio, votato da 174 elettori. Al secondo posto Claudio Capecchi che di preferenze ne ha collezionate 137, seguito da Tonino Balasco, Valentino Berni e Franco Guerri, eletti con 36, 34 e 17 voti.

In terza sezione, il presidente uscente Fabio Bellacchi ha guadagnato il consenso di 197 dei 226 votanti. Con lui passano Roberto Olivelli, Marco Smedile, Iacopo Giannuzzi Savelli e Lorenzo Pavone.

Da oggi, ai sensi della normativa vigente, ci sono dieci giorni di tempo per presentare eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti. A conclusione dell’iter, sarà convocata (presumibilmente entro il mese di maggio) la prima riunione della nuova Assemblea, a cui spetta il compito di eleggere il futuro Presidente.