Consiglio Comunale: i temi trattati

SIENA. Di seguito gli argomenti trattati oggi dal Consiglio Comunale di Siena.



IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI

Approvata, questa mattina dal Consiglio Comunale, la delibera di salvaguardia ed assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 della Biblioteca degli Intronati.

Le variazioni apportate hanno consentito, nello specifico, di applicare al bilancio 2018 dell’Istituzione comunale l’avanzo di amministrazione 2017 pari ad euro 59.625.

“Con questa somma a disposizione – ha informato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – si provvederà, tra l’altro, a realizzare un’idonea segnalazione interna alla Biblioteca; all’acquisto di materiali per la conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio antico; ad integrare il capitolo dedicato alle manutenzioni ordinarie per provvedere alle spese relative agli adeguamenti impiantistici del locale che accoglierà la Libreria e studiolo commissionati da Giulio del Taja ad Agostino Fantastici di proprietà della Fondazione MPS; sostituire gli arredi, oramai usurati, della Biblioteca per bambini e ragazzi; e acquistare alcune attrezzature a completamento della dotazione necessaria al Gabinetto disegni e stampe e alla Biblioteca di storia dell’arte”.

Le variazioni al bilancio di previsioni hanno, inoltre, riguardato, in alcuni casi, l’incremento, la riduzione e l’azzeramento dello stanziamento di capitoli di entrata a spesa a seguito di sopravvenute modifiche tra le risorse disponibili e le spese previste.

APPROVATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020

Durante l’odierna seduta consiliare è stata approvata la delibera di salvaguardia e assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 del Comune. L’Amministrazione, nonostante il recente insediamento, è riuscita a rispettare il termine perentorio del 31 luglio stabilito dalla normativa.

Come ha infatti informato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi: “La variazione generale di assestamento e salvaguardia si è resa necessaria dopo una prima verifica degli andamenti della gestione di competenza dell’esercizio 2018, nonché delle variazioni richieste dai singoli uffici, così da recepire gli scostamenti di maggior rilievo, già verificati o che potrebbero verificarsi rispetto alle previsioni”. L’assessore ha comunque precisato che “trattasi di una variazione “tecnica” che non contiene, per il momento, le indicazioni proprie della nuova Amministrazione riservandosi di variare ulteriormente il bilancio entro i termini concessi dal Tuel “.

Relativamente all’analisi effettuata Fazzi ha evidenziato alcune variazioni, tra le quali l’incremento dello stanziamento di entrata per dividendi da società partecipate a seguito dei risultati dell’esercizio 2017; l’adeguamento degli stanziamenti per la videosorveglianza cittadina; l’inserimento della previsione dei fondi sul “bando nazionale periferie”; la previsione di entrata e spesa di contributi regionali e di altri enti pubblici in materia di turismo, asili nido, trasporti e cultura; l’applicazione dell’avanzo di parte corrente per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale dipendente.

Ha concluso evidenziando la “sussistenza della copertura finanziaria per le spese di investimento e quindi l’effettiva realizzazione dei lavori pubblici programmati”.