Consiglio comunale: ripresa la seduta interrotta il 29 gennaio

SIENA. Si è riunito oggi (21 febbraio) il Consiglio comunale interrotto il 29 gennaio a causa della neve. Ecco i comunicati dell’ufficio stampa.

L’APPARTAMENTO PER PADRI IN DIFFICOLTA’ AL CENTRO DI UN’INTERROGAZIONE DI BENINI

L’utilizzo dell’appartamento destinato a padri separati o divorziati con figli a carico e in condizioni di difficoltà economica, è stato al centro di un’interrogazione presentata da Paolo Benini (Gruppo Misto). Il consigliere, dopo aver ricordato che nel luglio 2014 fu approvata una delibera per destinare, per un tempo limitato, un appartamento in via Bernardo Tolomei, ai padri in difficoltà, ha chiesto di sapere “quale tipo di informativa esiste in merito a questa opportunità”, quanti padri separati “si siano rivolti ai servizi sociali professionali del Comune”, e quanti “abbiano usufruito di tale opportunità e per quali periodi”. Tra le richieste di Benini, conoscere “quali spazi sono a disposizione dei tre nuclei familiari” previsti dalla delibera, specificando anche cosa si intenda per nucleo familiare e, infine, se il Comune “è stato in grado di rispondere a tutte le richieste”.

All’interrogazione ha risposto l’assessora a Sanità e Sociale, Francesca Appolloni, specificando che “non è stata messa in atto alcun tipo di informativa da parte della Società della Salute perché l’accesso all’alloggio non è collegato a bandi o avvisi pubblici ma a inserimenti su proposta del servizio sociale professionale, dopo la valutazione del bisogno”. Secondo i dati forniti dalla Società della Salute i padri che si sono rivolti ai servizi sociali del Comune dal luglio 2014 sono stati due: “il primo – ha proseguito l’assessora – è entrato nell’appartamento il 12 novembre 2014 fino al 7 luglio 2017, data di assegnazione di altro alloggio dove, successivamente, ha preso la residenza. Il secondo è entrato l’11 dicembre 2014 ed è uscito a settembre 2018”.

A disposizione di ciascun nucleo familiare (così come espresso nella delibera del luglio 2014, ovvero padri soli con almeno un figlio carico, separati o divorziati) ci sono “una stanza da letto a uso esclusivo e spazi di uso comune: due bagni e zona lavatrice, corridoio della zona notte, ingresso, cucina, salotto, studio, terrazza”, ha detto ancora Appolloni, concludendo che “il Comune, sino a oggi, è stato in grado di rispondere a tutte le situazioni derivanti da analoghe richieste e che, come comunicato dalla Società della Salute Senese, anche l’ultimo padre ospite della struttura ha abbandonato l’appartamento, avendo trovato autonoma sistemazione nel mercato privato”.

Paolo Benini si è dichiarato soddisfatto per la risposta ricevuta.

INTERROGAZIONE DEL PD SULLA VIABILITA’ DI VIA RUTILIO MANETTI E SUL PIANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e le problematiche legate alla viabilità in via Rutilio Manetti sono state oggetto di un’interrogazione presentata, durante l’assemblea consiliare odierna, da Bruno Valentini, Alessandro Masi, Luca Micheli e Giulia Periccioli (PD).

Valentini ha sottolineato che via Manetti “è sottoposta alla forte pressione di domanda esterna di sosta veicolare causando grosse criticità per la sicurezza dei pedoni e per il passaggio dei mezzi di emergenza”, e ha chiesto al Sindaco “se è intenzione dell’amministrazione comunale venire incontro alle attese dei residenti della via accogliendo la richiesta di limitare l’accesso ai soli autorizzati, come i residenti e i titolari di garage e rimesse auto. Questa soluzione alternativa, che venne individuata dalla precedente amministrazione, potrebbe essere rapidamente attuata anche in forma sperimentale”.

I consiglieri hanno, inoltre, interrogato il primo cittadino “sulle reali intenzioni di concretizzare il lavoro di studio ed analisi del Piano di Mobilità Sostenibile che avrebbe dovuto concludersi nell’autunno dello scorso anno” e “su cui è stato presentato solo un atto di avvio”.

“L’amministrazione è ben a conoscenza dei problemi di sosta che interessano l’area di Via Mazzini e Via Rutilio Manetti”, ha risposto il vicesindaco Andrea Corsi. “Le criticità di quella zona dipendono da gravi errori urbanistici compiuti in precedenza e che devono essere affrontati con soluzioni quanto più possibile omogenee e coerenti”.

Sulla proposta di limitare l’accesso alla via ai soli autorizzati, Corsi ha sottolineato che “sebbene possa sembrare risolutiva, presenta alcuni aspetti critici: il primo è la non certa legittimità di un provvedimento di tale natura. Ricordo, infatti, che nelle altre strade comunali in cui è in atto questo tipo di provvedimento, è legato a problemi di sicurezza, in quanto si tratta di strade che presentano una geometria non adeguata a una circolazione veicolare sostenuta ma che hanno i requisiti per essere utilizzate anche da un traffico di attraversamento. Nel caso di Rutilio Manetti trattandosi di una strada senza sfondo questa motivazione non esiste. Inoltre c’è la necessità di impiantare un meccanismo di controllo per un’area di ridottissime dimensioni”.

Il vicesindaco ha affermato che “la soluzione migliore continua a essere quella che riesce a contemperare le esigenze dei residenti di via Mazzini e via Manetti, senza ricorrere a una parcellizzazione di politiche di sosta ma fornendo alternative comode e convenienti per chi, da non residente, si deve recare nell’area”.

Per quanto riguarda il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha ricordato che in seguito alla sospensione dell’attività di pianificazione urbanistica anche la redazione del PUMS è stata interrotta mediante relativo verbale di sospensione. “Allo stato attuale risulta conclusa solo la prima delle quattro fasi di realizzazione del Piano previste dal capitolato. Con la delibera assunta dallo scorso Consiglio Comunale finalmente il procedimento viene avviato, e non appena saranno recepite le nuove linee di indirizzo dell’amministrazione, sarà mia cura coinvolgere il consiglio e le commissioni competenti”.

Valentini si è detto “non soddisfatto” della risposta perché “se si parla di incerta legittimità del provvedimento” per via Rutilio Manetti questo “dovrebbe valere anche per altre due strade dove il divieto è stato installato e cioè strada delle Grotte e via Martiti di Montemaggio”. E “non può esserci nel Codice della Strada una differenziazione se la strada è o meno con sfondo”. Il consigliere si è detto in disaccordo anche sul sistema dei controlli per cui “dovrebbe valere ciò che viene attuato sulle altre strade ovvero con utilizzo ordinario sebbene saltuario della polizia municipale”, dunque “si dice che vanno trovate soluzioni ma senza citarle, quindi il Comune sa solo dire ‘no’ senza dare risposte ai residenti”, ha concluso Valentini.

INTERROGAZIONE DI GRICCIOLI SULLA ZONA DEI PISPINI E SULL’EX DISTRETTO DI SANTA CHIARA

I problemi legati alla viabilità, ai parcheggi e al decoro urbano nella zona di via Vivaldi e vie limitrofe sono stati al centro dell’interrogazione presentata da Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena) e discussa nel corso del consiglio comunale di oggi. Il problema “della totale assenza di posti auto ingenera un parcheggio non corretto da parte di tutti coloro che vogliono frequentare le contrade presenti nel Terzo di San Martino”, ha detto Griccioli, aggiungendo che “si crea disagio anche a chi vuole fare visita agli ospiti della Casa di Cura Butini Burke, e che nuovi stalli sono fondamentali per le attività commerciali della zona”.

Per queste ragioni il consigliere ha chiesto alla Giunta “se esistono progetti concreti per l’utilizzo dell’ex Distretto Militare di Santa Chiara per favorire la riqualificazione della zona dei Pispini; se si ritenga realmente non realizzabile l’ipotesi di acquisizione dei posti macchina invenduti nel fallimento Focardi nella zona di via Formichi, e se potrebbe venire utilizzato come parcheggio lo spazio occupato dall’ex centro di fisiocinesiterapia”. Riguardo alla viabilità Griccioli ha voluto sapere se “sia stato deliberato il senso unico per via Vivaldi in direzione della Virtus con la conseguente realizzazione di un marciapiede oltre ai miglioramenti del fondo stradale”, mentre sul decoro urbano è stato chiesto se “sia possibile individuare un’altra ubicazione per la stazione ecologica a ridosso di porta Pispini, e se verranno installati dei dissuasori per i piccioni sotto l’arco della vecchia cinta muraria”.

A rispondere in aula il vicesindaco Andrea Corsi: “Il riuso e la riqualificazione dei volumi nel territorio comunale e nello specifico all’interno della cinta muraria costituiscono un principio guida della nostra amministrazione. E’ in quest’ottica, infatti, che sempre più frequenti e stretti sono stati in questi mesi i contatti con il Ministero della Difesa per dare nuova vita all’ex distretto militare Santa Chiara. L’ambizioso progetto che abbiamo in mente, avrà la caratteristica di tenere insieme le esigenze di sosta per i residenti, di spazi verdi e di mobilità”. Il vicesindaco ha poi spiegato che “l’ex centro di fisiocinesiterapia di proprietà dell’Istituto per il sostentamente del clero, per la propria posizione strategica e per l’urgente necessità di riqualificazione di cui necessita, sarà preso in seria considerazione per una sua radicale trasformazione che possa essere messa a servizio di questa parte di città particolarmente gravata da problemi di sosta”. Infine Corsi ha annunciato che per via Vivaldi “sono stati presi i necessari atti e calendarizzati i lavori per la realizzazione del senso unico di marcia”. Infine “il nuovo piano dei rifiuti messo a punto dall’amministrazione cambierà e renderà meno impattanti le areee ecologiche, e che verranno installati i dissuassori per i volatili”.

Griccioli si è detto “abbastanza soddisfatto” della risposta, chiedendo al vicesindaco “di appronfondire il progetto del Santa Chiara per comprenderne la fattibilità e le caratteristiche”. Il consigliere ha poi ribadito la necessità “di intervenire sui marciapiedi di via Vivaldi e sull’area ex centro di fisiocinesiterapia, abbandonata e in pessime condizioni igienico sanitarie”. Infine Griccioli ha suggerito “una interlocuzione diretta con le contrade al fine di individuare le migliori soluzioni di parcheggio per l’area ed evitare il pericoloso posteggio delle auto in via Peruzzi”.

LA SICUREZZA E DECORO DI VIA PANTANETO NELL’INTERROGAZIONE DI “PER SIENA”

Nel corso dell’assemblea consiliare odierna Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena) hanno presentato un’interrogazione in merito alle problematiche di sicurezza e decoro di via Pantaneto.

“I residenti – ha sottolineato Griccioli – vorrebbero una risoluzione definitiva alle annose problematiche e alla situazione di degrado generate da una movida notturna contraddistinta da episodi di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il consiglieri ha chiesto “se intenda intervenire quanto prima per risolvere i problemi legati alla sicurezza di via Pantaneto, considerando che lo spaccio porta con sé una clientela pericolosa per la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei locali della zona; quali le misure da prendere, con le relative tempistiche, per tutelare le esigenze dei commercianti; e se l’intervento mattutino domenicale delle spazzatrici per il lavaggio della strada sia da considerarsi fatto straordinario o consueto per la pulizia delle vie del centro storico”.

All’interrogazione ha risposto l’assessore alla Sicurezza, Francesco Michelotti, premettendo che si tratta “di una questione annosa e che i fatti avvengono durante le ore notturne e nel weekend”, e spiegando che “via di Pantaneto è una delle aree più sorvegliate, con ben 8 punti telecamera. La Polizia Municipale vi ha instaurato un servizio di vigilanza pressoché continuo e appiedato, che si estende anche all’orario serale-notturno”. Particolare attenzione è “rivolta al consumo di alcool da parte dei minori, con controlli mirati, e al rispetto del regolamento sull’intrattenimento nei pubblici esercizi su cui ci sono diverse impugnazioni da parte dei titolari, i quali reclamano il diritto a creare situazioni di appeal per la propria clientela, attraverso la musica. Si tratta di contenziosi nei quali il Comune di Siena e particolarmente la Polizia Municipale resiste in giudizio, spesso ottenendo ragione, ma che di fatto appesantiscono le tempistiche procedurali e vanificano l’efficacia dell’immediatezza della sanzioni”, ha proseguito Michelotti.

L’assessore ha dunque elencato le misure allo studio dell’amministrazione, che verranno adottate solo previo confronto con le parti interessate: “Divieto di alcolici dopo un determinato orario; divieto di uso del vetro dopo mezzanotte; introduzione il venerdì e il sabato della pulizia strade dalle ore 2 alle ore 3; controlli rigidi per chi non rispetta le norme e sanzioni severe sia amministrative, sia di chiusura; obbligo per i locali di dotarsi di steward a pagamento per rimanere aperti dopo l’una di notte; obbligo per i locali di dotarsi di telecamere esterne con trasmissione delle immagini alla Polizia Municipale; modifica al regolamento di polizia municipale con introduzione di specifico articolo per chi urla o schiamazza o compie gesti contro il buon costume nel centro storico, con possibilità della massima sanzione pecuniaria. Su quest’ultimo punto ci assistono anche i recenti provvedimenti del governo”, ha detto ancora Michelotti. Infine l’assessore ha spiegato che “via Pantaneto è interessata tutte le domeniche e negli altri giorni festivi dallo spazzamento e lavaggio delle strade per garantire il decoro della strada”.

Griccioli si è detto “abbastanza soddisfatto” della risposta perché “l’amministrazione ha allo studio una serie di interventi, dando responsabilità anche ai proprietari dei locali come l’utilizzo di steward e telecamere per garantire la sicurezza in via Pantaneto”. Un coinvolgimento dei commercianti che Griccioli si è augurato “possa essere ampliato anche sul tema dei rifiuti attraverso una sensibilizzazione sul decoro e su strumenti come cassonetti forniti dai locali, per garantire il decoro e la pulizia della strada”.