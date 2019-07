Consiglio Comunale di Siena. I temi dibattuti

Seduta ricca di argomenti. Tante le decisione prese

SIENA. Di seguito, e in aggiornamento, i temi discussi durate la seduta del Consiglio Comunale di Siena, tenutasi questa mattina.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI

L’assemblea consiliare ha approvato nella seduta odierna alcune variazioni al Bilancio di previsione della Biblioteca comunale degli Intronati.

Con l’approvazione del Rendiconto di gestione del 2018, ha precisato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi “si è registrato un avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato, di circa 33mila euro, che verrà utilizzato per integrare il capitolo dedicato alle manutenzioni ordinarie dell’Istituzione e provvedere alle spese relative ai necessari adeguamenti impiantistici del locale che accoglierà la Libreria e studiolo (commissionata da Giulio del Taja all’architetto Agostino Fantastici 1824-1825, di proprietà della Fondazione Monte dei Paschi), il cui progetto è attualmente in fase di esecuzione”.

“La variazione di bilancio dell’Istituzione – ha precisato Fazzi – serve anche per recepire il contributo straordinario di 130mila euro, deliberato dal Comune, che sarà utilizzato dalla Biblioteca per effettuare alcuni lavori di manutenzione (20mila euro), e altri interventi necessari per la corretta conservazione del materiale librario antico, nonché l’acquisto di un nuovo scanner a planetario per la digitalizzazione del patrimonio librario (circa 110mila euro)”.

IN CONSIGLIO IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Il Consiglio comunale ha approvato oggi, all’unanimità, il nuovo Regolamento di Contabilità adeguandolo all’evoluzione della normativa sancita dal decreto legislativo 118/2011, che interessa prevalentemente le disposizioni finanziarie e contabili degli enti locali dopo l’entrata in vigore della contabilità armonizzata.

“L’Amministrazione – come ha sottolineato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – ha preferito realizzare un testo completamente nuovo piuttosto che aggiornare il vecchio, ormai inadeguato a seguito delle novità normative, tecnologiche e organizzative che l’Ente sta implementando: dalla digitalizzazione del ciclo della spesa all’avvio della gestione in house dell’ ”ufficio unico” delle entrate. L’adeguamento del documento, che avrebbe dovuto essere realizzato già qualche anno fa, come ricordato più volte anche dai Revisori dei Conti, è stato presentato da questa Amministrazione in breve tempo, con riserva, comunque, di procedere con eventuali ulteriori modifiche, se necessarie.

Il Regolamento approvato stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile”.

“Sulle variazioni di Bilancio di carattere tecnico che il nuovo ordinamento ha rimesso ai dirigenti – ha spiegato Fazzi – il Servizio Finanziario mantiene la competenza esclusiva con modalità particolarmente funzionali.

Il nuovo testo pone grande attenzione alla effettività e alla tempestività della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, e ridefinisce le specifiche responsabilità dei servizi interni, non solo nella tradizionale gestione delle previsioni di competenza ma, più puntualmente, anche nella realizzazione di quelle di cassa e nella periodica verifica e gestione dei residui attivi e passivi.

Nel testo vengono altresì recepite le profonde innovazioni tecniche e legislative intervenute negli ultimi anni in materia documentale, tra le quali la fatturazione elettronica, mandati e reversali informatici sulla piattaforma Siope+, firma digitale di delibere e determine e dei relativi visti e pareri. Le modalità digitali di gestione finanziaria rappresentano, quindi, il nuovo ambiente di riferimento anche dal punto di vista organizzativo/contabile, rovesciando l’impostazione classica che le considerava una mera evoluzione o sostituzione dei documenti cartacei”.

Prevista, inoltre, la facoltà della Giunta di anticipare la verifica obbligatoria annuale degli equilibri di bilancio dal 31 luglio al 30 giugno, nonché la possibilità di sottoporre al Consiglio una ulteriore verifica intermedia entro il 30 settembre.

Fissate poi le linee generali per la realizzazione del Bilancio consolidato e degli altri strumenti con cui l’Ente intende fornire la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti od organismi.

Infine, nel documento sono state aggiornate e dettagliate le norme di funzionamento del Collegio dei Revisori (la possibilità di rilascio di pareri sia digitali sia cartacei), e la disciplina dei rimborsi spese spettanti ai componenti.

IL CONSIGLIO APPROVA LA VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nella seduta di oggi il Consiglio comunale ha approvato la delibera di assestamento generale, nella quale sono state apportate alcune variazioni contabili, per assicurare il rispetto degli equilibri del Bilancio di previsione 2019–2021.

“In primo luogo – come illustrato dall’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – si è dato atto del percorso di recupero del disavanzo recentemente definito a seguito della pronuncia specifica della Corte dei Conti Toscana.

La verifica sugli andamenti della competenza 2019 ha portato, fra l’altro: a ridurre prudenzialmente dell’1,4% la stima del gettito IMU, sulla base dei dati di rendiconto 2018; a inserire alcune variazioni di entrata e spesa ordinarie di carattere gestionale, sulla base degli andamenti annuali e delle comunicazioni e richieste degli uffici comunali; ad aggiornare le previsioni in entrata e spesa di contributi regionali e di altri enti pubblici in materia di turismo e diritto allo studio; a inserire il nuovo contributo statale di 170mila euro per l’efficientamento energetico di immobili comunali, previsto dal recente D.L. 34/2019″.

“La gestione dei residui nell’esercizio 2019 – ha proseguito – non presenta elementi suscettibili di alterare significativamente, dal lato dell’entrata o dell’uscita, gli equilibri finanziari dell’Ente. E’ positiva la gestione di cassa del corrente esercizio, senza scoperti temporanei di tesoreria, e un livello di liquidità di norma superiore a quello del corrispondente periodo del 2018.

Nell’assestamento del bilancio è stato possibile ridurre di circa 500mila euro l’accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) anche per il buon andamento delle entrate di nuova istituzione. Si è corrispondentemente proceduto a rafforzare il fondo rischi contenzioso legale, elevandolo dall’importo di 1,5 milioni di euro a 2 milioni complessivi, ripartendo tale incremento negli esercizi 2019 e 2020″.

IN CONSIGLIO LA DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE COMUNALE IN TERRE DI SIENA LAB

L’assemblea consiliare ha approvato, nella seduta odierna, la dismissione della partecipazione del Comune in Terre di Siena Lab. La società, nata dalla scissione parziale di Apea, poiché alcune funzioni dal 2016 erano state trasferite alla Regione Toscana, era partecipata dall’Amministrazione per 2,15% e destinata a svolgere la propria attività in materia di sviluppo economico e sociale. A seguito della successiva fusione, per incorporazione, con Val D’Orcia srl, la partecipazione del Comune è scesa al 2,03%.

Come spiegato dal sindaco Luigi De Mossi “la partecipazione in questa società non risponde più agli obiettivi della programmazione attuale, considerata anche la sua modesta percentuale, così come la non concreta attuazione di programmi e attività rientranti nelle strategie del Comune. Da qui la decisione di procedere alla sua dismissione mediante offerta, in prelazione, agli altri soci, come previsto dalla statuto della stessa società”.

IL CONSIGLIO APPROVA ALCUNE MODIFICHE ALLA Y STORICA

Con la modifica approvata oggi, all’unanimità, in Consiglio comunale, le biciclette potranno transitare nel tratto della “Y storica” che unisce piazza Indipendenza a via dei Pellegrini.

La variazione, come ha illustrato il vice sindaco Andrea Corsi “si è resa opportuna per assicurare la piena percorribilità dell’itinerario compreso tra Porta Camollia e Porta Romana, attraverso il percorso della Francigena in bicicletta. In questo modo vengono valorizzate le opportunità offerte dal cicloturismo, con particolare riferimento alla Via Francigena Toscana del quale il centro storico cittadino rappresenta un elemento di grande valenza”.

“L’impostazione data alla “Y storica” – ha proseguito – ha superato un primo periodo di sperimentazione nel quale, fermi restando gli aspetti positivi come la riduzione del traffico e una migliore tutela a salvaguardia del centro storico, sono emerse alcune criticità, come quella indicata, e oggi superata, così da migliorare anche la fruibilità dell’offerta turistica”.

APPROVATA IN CONSIGLIO LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE COMUNALI ALLA SIENA PARCHEGGI

L’assemblea consiliare nella seduta odierna ha approvato la gestione diretta delle entrate proprie del Comune, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, con il modello “in house providing”, tramite Siena Parcheggi. Per questo è stata approvata un’integrazione all’oggetto sociale della società, e avviate le procedure per la realizzazione e gestione del nuovo servizio di riscossione.

“Si tratta – come ha illustrato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – di un modello organizzativo unitario per la gestione delle entrate che risponde ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, già adottato con successo in varie realtà locali. Un’operazione prevista nel DUP 2019-2021, approvato dal Consiglio lo scorso febbraio, e fra gli obiettivi strategici della prima fase del mandato amministrativo.

Le principali criticità di funzionamento del ciclo delle entrate che riguardano gli uffici tributari degli enti locali sono: il ridotto numero di unità di personale rispetto al carico di lavoro e agli importi gestiti; l’utilizzo di soggetti esterni per la bonifica delle banche dati e per la conseguente emissione degli avvisi di accertamento; la limitata possibilità di ricorrere a nuove assunzioni, e la necessità di esternalizzazione delle banche dati con ridotta possibilità di controllo sulle stesse”.

“L’Amministrazione – ha proseguito – aveva commissionato un apposito studio di fattibilità per individuare la soluzione più idonea per la gestione delle entrate. Il modello organizzativo prescelto è quello che prevede l’affidamento in house dell’intero ciclo della riscossione a una società partecipata, al fine di garantire un effettivo miglioramento delle performance di riscossione.

Ciò consentirà di riportare il coordinamento e la supervisione dell’intero processo delle entrate in capo all’Ente; reperire maggiori informazioni sulla realtà economica del territorio grazie alla gestione dell’intero processo di riscossione delle entrate; espandere la base imponibile con possibilità di ridurre la pressione fiscale pro-capite, con il mantenimento di più alti flussi finanziari grazie all’attività di recupero dell’evasione, elusione e di riscossione del credito.

L’Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla costituzione di una nuova società, ma di affidare la gestione del servizio a Siena Parcheggi, unica azienda totalmente partecipata e già soggetta al cosiddetto “controllo analogo” del Comune”.

La competenza giuridica, gestionale e contabile della nuova modalità di gestione sarà effettiva dal prossimo 1° gennaio e la Giunta definirà le linee di acquisizione, trasferimento e gestione del personale.

Sarà costituito, a tal fine, un gruppo di lavoro sotto la direzione del Segretario Generale e composto dal dirigente della Direzione Risorse, da quello della Direzione Servizi, dal Presidente della Siena Parcheggi, integrato, se necessario, dal soggetto che ha realizzato lo studio di fattibilità

Siena Parcheggi, nella gestione del nuovo servizio, si occuperà: di entrate tributarie, quali Imu/Tasi, Tari e imposta di soggiorno; entrate patrimoniali e da servizi, come i canoni degli immobili, le rette scolastiche e degli asili nido, e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

ACCETTATA, DAL CONSIGLIO COMUNALE, LA DONAZIONE DI UNA RACCOLTA DI OPERE D’ARTE

Il Consiglio comunale ha, oggi, accettato la donazione di una raccolta di opere d’arte contemporanea. La collezione, costituita da 478 pezzi, tra quadri e disegni, che coprono gran parte della seconda metà del secolo scorso, provengono da un donatore che, come da sua richiesta, resterà anonimo fino a quando non sarà completamente terminato l’iter relativo all’acquisizione.

“Si tratta – ha illustrato il sindaco Luigi De Mossi – di una donazione meramente liberale che, pur prevedendo alcuni impegni di spesa come quello relativo alla copertura assicurativa, alle spese di deposito e trasporto, arricchirà, considerevolmente, il patrimonio artistico della città”. Il sindaco ha ricordato che “altri musei erano interessati a questa collezione ma la donante ha scelto Siena e questa opportunità non va persa”.

De Mossi ha ricordato i controlli effettuati sulle opere: “Abbiamo un’autocertificazione della persona che dona, le verifiche del notaio Viapiana di Bologna, comprensive dell’antiriciclaggio” oltre alla perizia effettuata dall’esperto nominato dal Comune. Non solo, “le opere in un primo momento andranno in un caveau a Padova per ulteriori accertamenti sullo stato di conservazione in attesa dell’elaborazione dell’esposizione che, come da richiesta del donatore, sarà curata da Alberto Zanchetta e riguarderà una parte, circa 250/300 opere che verranno esposte all’interno del Complesso museale S. Maria della Scala, come espressamente richiesto dal donante. Con questo atto di accettazione, viste le firme presentate all’interno della collezione, Siena copre quel gap relativo alla seconda parte del ‘900”.

“La volontà espressa dal donatore – ha concluso il primo cittadino – affinché la sua collezione privata diventasse collezione pubblica, e quindi accessibile, aperta a chiunque voglia visionarla e “avvicinarsi” ad artisti che testimoniano movimenti e tendenze nate nel periodo successivo la seconda guerra mondiale rafforza, in maniera determinante, la funzione educativa che in certi ambiti è tenuto a svolgere un Ente pubblico. Il Comune di Siena si troverà, quindi, a custodire un patrimonio culturale nazionale di grande valore storico ed estetico che andrà ad aggiungersi a quello già esistente all’interno dei musei cittadini, così da promuovere appieno un’azione culturale estesa”.

LE NOMINE EFFETTUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In apertura dell’odierna seduta consiliare il sindaco Luigi De Mossi ha comunicato all’aula le ultime nomine effettuate dall’amministrazione comunale. Nello specifico si tratta di Riccardo Gambelli quale rappresentante del Comune all’interno della “Fondazione Vita – Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”, di Massimiliano Pescini nel consiglio di indirizzo della “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, Turismo Arte e Beni Culturali – TAB”, di Augusto Codogno nel consiglio di amministrazione della Fondazione Derek Rocco Bernabei, di Francesca Mugnaini quale rappresentante del Comune nel Cda dell’Acquedotto del Fiora, e di Roberto Lusini nel collegio dei sindaci revisori del Consorzio Terrecablate.

Il sindaco ha inoltre ricordato la nomina di Cecilia Collini quale Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

IL CONSIGLIERE CIACCI PASSA AL GRUPPO MISTO

In apertura dell’odierna seduta consiliare il presidente Marco Falorni ha informato l’aula sulla comunicazione pervenuta relativamente al cambio di gruppo politico da parte di Davide Ciacci che da “Siena Tools” passa al Gruppo Misto.

IL CONSIGLIO COMUNALE RICORDA BENITO GUAZZI

Il presidente del Consiglio comunale Marco Falorni, in apertura della seduta di oggi, ha ricordato Benito Guazzi “recentemente venuto a mancare, all’età di 91 anni; un personaggio senese conosciutissimo e stimato, e per lungo tempo protagonista anche della vita amministrativa di questo Comune.

Nato nel 1928, stimato medico, Guazzi è stato Consigliere comunale per il Partito Socialista negli anni 1967-68 e dal 1983 al 1993, e assessore ai servizi sociali e al patrimonio negli anni 1986-88, nella Giunta presieduta dal sindaco Vittorio Mazzoni della Stella. Con il suo lavoro, la sua cultura, la sua correttezza, Guazzi ha lasciato un ricordo indelebile in questo Comune. Nel suo partito egli ha rivestito una pluralità di incarichi, fra cui quello di responsabile regionale per la sanità.

Egli, nel corso degli anni, ha ricoperto anche altri importanti incarichi, fra cui, per lungo tempo, dal 1976 al 1995, quello di presidente dell’Azienda Autonoma di Turismo, e, in tale veste, anche di presidente del Concistoro del Monte del Mangia. Chi vi parla lo ricorda nitidamente quando annualmente, al teatro dei Rinnovati, leggeva con ineguagliata solennità la motivazione dei premi da conferire agli insigniti “nel dì dell’Assunta in Cielo Patrona e Regina di Siena e del suo antico Stato”. Egli stesso, poi, nel 1996, fu insignito del Mangia d’Argento.

Guazzi è anche stato consigliere dell’ospedale Santa Maria della Scala, dal 1973 al ‘79, e direttore sanitario al Campansi negli anni 1977-83 e 1991-95. Nel 1992 fu nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Da vero senese, Guazzi è stato anche autentico contradaiolo, e ha rivestito il ruolo di Vicario, più volte quello di Tenente, poi l’incarico di Priore della Contrada della Torre, quest’ultimo dal 1979 al 1985. E’ stato anche presidente del Comitato Amici del Palio dal 1963 al 1968.

Molto altro ci sarebbe da dire, ma nulla aggiungerebbe alla personalità e alla dirittura morale, unanimemente riconosciuta, dell’uomo.

A nome mio personale e di tutto il consesso qui rappresentato rivolgo le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia di Benito Guazzi, alla moglie Maria Teresa, ai figli Gianni e Monica che, tutti e tre, per diversi motivi, sono legatissimi alla storia e all’attualità di questa Amministrazione Comunale.

E ora, colleghi, in memoria di Benito Guazzi, vi chiedo di osservare un minuto di raccoglimento”.