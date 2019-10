Concorso Polizia Municipale: Rinaldi spiega la situazione

SIENA. “Il comando di Polizia Municipale di Siena in riferimento al Concorso per Istruttore di Polizia Municipale rende noto, relativamente alle contestazioni apparse sugli organi di stampa da parte di alcuni candidati esclusi dalla procedura concorsuale, che le operazioni preselettive dello scorso 27 settembre sono state gestite in collaborazione con la Ditta Schema Progetti.

Durante lo svolgimento della prova la Commissione, accertata la presenza di quesiti che potevano essere fraintesi, ha annullato gli stessi e li ha contestualmente sostituiti con domande di riserva.

Al termine della prova gli elaborati sono stati corretti in tempo reale da parte della società incaricata, alla presenza della commissione e dei candidati che volontariamente assistevano a tale operazione. Le operazioni sono terminate con l’affissione della graduatoria provvisoria nei locali dove si era tenuta la prova e successivamente, compatibilmente con i tempi tecnici, pubblicata sul sito Web dell’Ente.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, una candidata ha evidenziato un errore nella valutazione delle risposte relative ad una domanda. L’errore si è verificato nella fase di correzione automatica da parte della ditta. La commissione, al fine di garantire parità di trattamento e giusta valutazione della preparazione dei concorrenti, ha quindi disposto di procedere nuovamente alla correzione automatica degli elaborati sempre a cura della ditta incaricata.

La procedura concorsuale procederà regolarmente con l’espletamento della prova fisica prevista per il prossimo 10 ottobre”.