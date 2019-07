Concorso Canoro Arenzano: podio toscano nella sezione Inediti

Primo posto per la senese Maria Chiara Scopelliti; terzo il livornese Edoardo Borghini

ARENZANO. Si è concluso con ottimi numeri e consensi il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle” 2019, 15° edizione. Una kermesse organizzata nei dettagli da ACM – Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE), che ha dato la possibilità ad artisti emergenti e non di esibirsi con un’Orchestra di trenta elementi. Quest’anno è stato Parco Figoli ad ospitare le finali presentate da Federica Ruggero, che ha visto tanto pubblico, una giuria di esperti valutare gli artisti sul palco, e diversi ospiti. La novità è stata il concerto del cantautore Emanuele Dabbono che con la sua band ha portato sullo stesso palco del Concorso, domenica 21, i suoi vent’anni di carriera racchiusi nell’ultimo album live “Leonesse”, lui che ha già ottenuto diversi dischi d’oro e di platino come autore di Tiziano Ferro.

A vincere la prima serata, la sezione “Inediti”, è stata Maria Chiara Scopelliti, in arte Joy Doré, una giovane cantautrice arrivata da Siena che ha convinto pienamente la giuria. Imbracciando la sua chitarra ha vinto il primo premio – ovvero la registrazione di un videoclip offerto da ACM e realizzato da Two Minutes Movie negli studi della OrangeHomeRecords – con il brano “Come Billie Holiday”. Dalle rassegne agli studi con il compositore Riccardo Galardini, Joy Dorè nel 2018 ha autoprodotto il primo videoclip ed oggi ha raggiunto un altro ambito traguardo. Secondo classificato il genovese Pino Colella che con “Your Radio” ha attraversato le “coast” d’Oltreoceano e quel sapore di country che ha messo dentro il suo ultimo album. Terzo un altro toscano: Edoardo Borghini di Livorno che con “Canzone di quel che mi viene in mente” ha portato sul palco il suo “cantautorato di rottura”. Il Premio del Pubblico – che ha votato online sul posto – è andato alla genovese Roberta Guerra con “Tagliati a metà”, un brano dedicato alla sua terra dopo il crollo del Ponte Morandi.

La seconda serata, dedicata alla sezione “Interpreti”, è stata vinta dalla genovese Giovanna Pischedda con la cover “Nuotando nell’aria” portata al successo dai Marlene Kuntz; seconda classificata l’unica spezzina in gara, Romina Lannocca con “Run to you” di Whitney Houston; terza classificata un’altra giovane donna: Domitilla Abeasis di Arenzano, che ha interpretato “La sera dei miracoli” dell’indimenticato Lucio Dalla, conquistando così anche il Premio del Pubblico.