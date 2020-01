Concluso il 5° corso della Camera di Commercio “Donne in quota”

SIENA. Con l’evento “Il valore della diversità nella cultura d’impresa alla luce della legge Golfo –Mosca”, svoltosi nella sera di mercoledì 29, nella sala San Donato all’interno della sede di banca Monte dei Paschi di Siena, si chiude la Quinta edizione del corso Donne in quota, organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Arezzo-Siena, per la sede di Siena.

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena, rappresentata dal Presidente Dott. Massimo Guasconi, con il Comitato Imprenditoria Femminile, con alla Consigliera di Parità della Provincia di Siena, e con la partecipazione di Stefania Bariatti, presidente di Banca Monte dei Paschi, hanno coinvolto l’Onorevole Alessia Mosca, firmataria della legge stessa, che ha salutato i presenti con un messaggio dedicato alla premiazione delle partecipanti del corso.

A livello nazionale una ricerca di Credit Suisse pubblicata sul Sole 24 Ore rileva che la presenza delle donne nei CdA in 10 anni è aumentata globalmente del 50%, in Italia del 33,1%, evidenziando gli effetti positivi della Legge Golfo Mosca.

Anche nell’edizione di quest’anno è stata offerta una formazione che ha coniugato aspetti teorici con l’analisi dei casi pratici.

Per quanto riguarda gli aspetti teorici se da un lato è stata proposta una formazione specifica del ruolo del consigliere con un focus su obblighi, responsabilità e funzionamento dei CdA, dall’altro, sono stati analizzati gli aspetti gestionali, per meglio comprendere i punti di forza e di debolezza dei documenti contabili, per una lettura più immediata dell’andamento e del benessere aziendale.

Sono stati approfonditi percorsi di formazione esperienziale, team building e consapevolezza di sé per aiutare le partecipanti ad acquisire sicurezza e solide competenze di leadership.

A conclusione di questa quinta edizione il Comitato può dire di avere formato circa 130 persone, che hanno acquisito maggiori conoscenze ma hanno avuto modo di conoscersi, fare squadra e talvolta sono nate anche delle collaborazioni professionali tra le stesse partecipanti.