Concerti e vendita bevande, Confesercenti: “più attenzione per le imprese”

Dopo la delibera restrittiva sulle bevande, emessa dal Comune di Siena, in occasione del concerto in Piazza del Campo dei Boomdabash, la replica dell'associazione di categoria

SIENA. In vista del concerto dei Boomdabash, in programma questa sera in piazza del Campo nell’ambito della Notte del Ricercatore, il Comune di Siena ha disposto una ordinanza che introduce restrizioni per i pubblici esercizi di piazza del Campo e dei vicoli di San Pietro e Paolo e via Rinaldini. In particolare, l’ordinanza dispone il divieto di vendita di bevande per asporto in ogni contenitore, oppure servite sul posto ma non abbinate alla somministrazione di alimenti.

Confesercenti Siena esprime la propria contrarietà a questo provvedimento, che penalizza le attività commerciali interessate in modo sproporzionato, e non coerente rispetto a quanto disposto lo scorso 31 dicembre, in occasione del Capodanno, quando la limitazione riguardava solo la vendita di asporto in contenitori di vetro e metallo.

Il provvedimento sembra tanto più iniquo considerando che in precedenti occasioni simili a quella di stasera non si sono verificate criticità, e non si capisce il senso di legare necessariamente la vendita di alcolici alla somministrazione di alimenti. Questa limitazione di svolgimento dell’attività imprenditoriale per i pubblici esercizi del centro si va peraltro ad aggiungere a quella che consegue dalla disposizione relativa ad una chiusura dei parcheggi limitrofi al centro storico per più giorni, in occasione delle partite di calcio allo stadio.