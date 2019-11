Comune: nuova procedura di accesso agli atti per le pratiche edilizie

Dal 18 novembre le istanze vanno inviate unicamente tramite la piattaforma VBG

SIENA. La Direzione Urbanistica ha istituito una nuova procedura informatica di accesso agli atti per le pratiche edilizie collegate all’attuale sistema di gestione.

Dal lunedì prossimo,18 novembre, sarà quindi obbligatorio inviare all’amministrazione le istanze di accesso agli atti per le pratiche edilizie, esclusivamente, attraverso la piattaforma digitale VBG (modulo edilizia) al seguente indirizzo: http://serversu.comune.siena.it/frontoffice/default.asp?g_istatComuni=I726

Tutte le richieste trasmesse, in modo diverso, saranno rigettate perché non più ammissibili e l’ufficio protocollo informatico della Direzione Affari Generali procederà direttamente alla restituzione. Accettate, solo le integrazioni cartacee alle pratiche già depositate al Servizio sportello Unico prima della data di entrata in funzione del nuovo metodo.