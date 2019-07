Completamente ubriaco molesta i passeggeri di un autobus

La Polizia interviene e sanziona un 29enne già noto alle forze dell'ordine

SIENA. La notte scorsa, l’autista di un autobus extraurbano ha richiesto l’intervento urgente della Polizia di Stato poiché un passeggero, in evidente stato di ubriachezza, stava creando serie problematiche alla sicurezza degli altri cittadini, molestandoli ed importunandoli.

I poliziotti delle Volanti della Questura di Siena hanno subito raggiunto l’uomo, che nel frattempo era sceso dal pullman ad una fermata di Isola d’Arbia. Gli agenti hanno constatato, in effetti, che un giovane 29enne, di nazionalità nigeriana, regolarmente residente e soggiornante in questa provincia, manifestava platealmente i classici sintomi dell’ubriachezza tanto che, all’atto del controllo, non riuscendo a reggersi in piedi per gli effetti della sbornia, è stato costretto ad appoggiarsi all’auto della Polizia. L’uomo, peraltro già noto alle forze di Polizia, dopo essere stato identificato, non senza difficoltà dato che, a causa dell’alcool assunto, pronunciava solo frasi sconnesse, è stato sanzionato per il suo palese stato di ubriachezza.