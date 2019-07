SIENA. Un 61enne di Monteroni d’Arbia ha avuto un incidente a Ponte a Tressa con la propria Fiat Sedici che si è capovolta uscendo dalla Cassia. L’uomo è deceduto pochi minuti fa mentre faceva la Tac all’ospedale delle Scotte. Non è morto per l’incidente ma per un infarto, quello che gli ha causato il malore per cui ha perso il controllo del mezzo.