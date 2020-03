Coldiretti Siena, arriva la spesa personalizzata a km 0 

Intanto domani l’iniziativa #nonfermiamolaprimavera per dare un segno di speranza

SIENA. Coldiretti Siena è vicino ai consumatori sempre e stavolta lo dimostra con una doppia iniziativa che si aggiunge all’apertura dei mercati di Campagna Amica (martedì in Piazza Amendola dalle 8 alle 13, giovedì (15 – 19) e sabato (8-13) in via Frajese: arriva la spesa personalizzata. Questo significa che ognuno potrà scegliere il modo di fare la spesa più adatto alle proprie esigenze. Al mercato di Campagna Amica, a domicilio oppure anche scegliendo e andando poi a ritirare i prodotti già pronti.

Per la spesa a domicilio basta contattare gli uffici di Coldiretti Siena allo 057746006. Per effettuare l’ordine dai produttori di fiducia, ecco l’elenco di aziende e i riferimenti utili: il mercato di Via Paolo Frajese 7 apre domani dalle 8,00 alle 13,00, per cercare di snellire l’accesso dei clienti, è possibile ordinare la spesa alle varie aziende e ritirarla in orario di mercato.

Questi i recapiti che possono essere utili a tutti i cittadini:

SOC. AGRICOLA AIELLINO

ORTOFRUTTA

TEL. 3382487029 MAIL agricola.aiellino@gmail.com

F.Lli GUASCONI DI VILLAMENA S.S.

PANE-PASTA CEREALI FARINE LEGUMI (tutto BIO)

TEL. 3939115300 MAIL info@guasconidivillamena.it

AGR. CICCONI ANDREA

ORTOFRUTTA

TEL. 3382176797 MAIL andrea.cicconi@gmail.com

AGR. DI CARAI G.& C. S.S.

FORMAGGI DI PECORA

TEL. 3395975830 MAIL formaggifratellicarai@live.it

IDEA SNC DI GRANIERI D.& C.,

PESCE

TEL. 3341097816 MAIL donatogranieri@yahoo.it

AGR. GUAGLIARDO MAURIZIO

AGRUMI

TEL. 3407824889 MAIL maurizio.guagliardo@gmail.com

Per quanti invece domani mattina andranno a fare la spesa direttamente al mercato, è previsto un omaggio: una piantina, un gesto semplice che però sia il segno della speranza e Coldiretti vuole regalarla a tutti, questa speranza, sotto il segno di #nonfermiamolaprimavera.