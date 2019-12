Cna Pensionati: calendario con nonni e nipoti uniti per difendere il futuro

Il calendario 2020 dedicato all’Agenda 2030 dell’Onu sullo Sviluppo Sostenibile

SIENA. Cna Pensionati ha dedicato il calendario 2020 all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Un lavoro importante, che ha visto la sinergia fra gli artigiani a riposo e Melania Merlo, designer siciliana con radici anche a Siena, che ha realizzato dodici illustrazioni con protagonisti nonni e nipoti, che insieme realizzano le piccole azioni quotidiane per il miglioramento della terra in cui viviamo. Il tutto è stato armonizzato dalla grafica di Giacomo Franci, che ha reso il calendario una vera e propria chicca natalizia. Tutti i pensionati lo potranno ritirare gratuitamente negli uffici Cna della provincia di Siena: “I pensionati sono i primi portatori di valori nella società e con questo calendario vogliamo sottolinearlo ancora una volta”, esordisce il presidente Cna Pensionati Siena Alberto Rossi, che prosegue: “Non vogliamo entrare nelle polemiche di queste settimane a proposito di tutela ambientale e della terra in generale, per questo abbiamo preso le indicazioni dell’Onu firmate e condivise da quasi tutti i paesi del mondo. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa opera. Ovviamente si tratta di una piccola cosa, ma che rafforza l’azione quotidiana che svolgiamo in tutti gli uffici Cna di Siena, con i servizi del Patronato, del Caf ed anche la nostra rappresentanza. Credo che abbiamo dato un segnale importante”, conclude Alberto Rossi. Sui social Cna e sul sito è presente un piccolo video di presentazione.

Come riporta il sito delle Nazioni Unite, “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”.