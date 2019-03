Claudia Loi incontra il presidente Anps e il Questore di Siena

SIENA. Ieri la Sezione di Siena dell’ANPS, rappresentata dal suo Presidente Alessandro Vitarelli, insieme al Questore di Siena Costantino Capuano hanno voluto accogliere in Questura Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino morta nel barbaro attentato del 19 Luglio 1992. Da allora la sorella Claudia tiene vivo il suo ricordo impegnandosi nella diffusione di una cultura della legalità intervenendo soprattutto nelle scuole.

Nell’occasione, oltre al ricordo dell’operato svolto dall’agente Emanuela Loi, vi è stato modo di rivolgere un pensiero ed una riflessione sull’impegno che quotidianamente le forze dell’ordine mettono in campo in favore dello Stato, della sicurezza dei cittadini ed in contrasto alla criminalità dedicando, inoltre, un pensiero verso tutti coloro che, come Emanuela, sono caduti in servizio